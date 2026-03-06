Год без работы

1 января 2025 года вступили в силу изменения в закон «О государственной социальной помощи», которые предоставляют пациенту право выбора. Он может бесплатно получить положенные ему лекарства, медицинские изделия и специальное питание (все вместе это называется «набор социальных услуг» — НСУ) или вступить со своим регионом в партнерские отношения — добавить к государственным деньгам собственные и купить препарат по своему выбору. Это совместное финансирование сильно облегчило бы жизнь. Но выяснилось, что поправки до сих пор нигде не заработали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Для понимания приведу пример из жизни. Больным диабетом должны выдавать в аптеке инсулин. Но инсулины бывают разные. Не всегда тот инсулин, который дают бесплатно, человеку подходит. У кого-то он может вызвать нежелательные реакции, на кого-то просто не подействовать.

— Доказать, что данный инсулин тебе не подходит и требуется другой, очень сложно,— говорит Юлия Панкова, федеральный куратор направления «Здравоохранение» Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.— Пациенты не знают, как за это взяться, а врачи не хотят им в этом помогать.

В результате многие вынуждены просто покупать инсулин за свой счет без всякой компенсации от государства. Суть изменений в закон «О государственной социальной помощи» как раз в том и состоит, чтобы сделать схему более удобной и, прямо скажем, справедливой. Ведь если кому-то не подошел препарат, это не значит, что ему надо вообще отказать в лечении.

С 1 января прошлого года схема должна работать так. Пациенту выдают либо сам инсулин, закупленный регионом для больных диабетом, либо электронный сертификат на него. У «государственного» инсулина есть цена — она обозначена в сертификате. Эти деньги можно использовать и для покупки инсулина другой марки. Если он дороже, надо доплатить. Если дешевле, разницу не вернут: подзаработать на сертификате не получится.

Так по новому закону должно быть устроено получение любых бесплатных препаратов. А также медизделий: в случае диабета это расходники к инсулиновым помпам, тест-полоски, шприц-ручки, иглы.

То же касается и специализированного лечебного питания для детей-инвалидов. Как показало исследование, проведенное Юлией Панковой, за 14 месяцев электронные сертификаты на НСУ (в отличие от сертификатов на средства реабилитации) так и не появились. Ни одна коробка питания, ни одна таблетка не была куплена пациентом в партнерстве с государством.

Минздрав РФ поручил регионам выдавать гражданам электронные сертификаты на НСУ, но не дал права определять множество связанных с этим технических деталей, объясняет Панкова. Региональные власти как бы и обязаны, но права не имеют.

Регионы действуют по-разному. Где-то говорят, что полномочий по сертификатам у региона нет и передача НСУ населению идет «в установленном порядке», то есть по-старому. Некоторые регионы на свой страх и риск пытаются что-то разработать самостоятельно. Например, Астраханская и Саратовская области. Но единых норм нет, всюду решают по-разному: где-то, например, планируют выдавать электронные сертификаты лишь на лекарства.

— Минздрав РФ на наши обращения отвечает, что дорабатывать поправки не надо и теперь дело за регионами,— рассказывает Панкова.— Хотя изменения явно необходимы, налицо противоречия.

Министерство не ответило на просьбу Русфонда о комментарии. Между тем для благотворительной сферы это важно. Нашим подопечным нередко требуются препараты взамен неподошедших бесплатных. Если использовать при этом электронный сертификат, можно было бы сэкономить и помочь кому-то еще.

Вопрос не только в НСУ. Например, взявшись купить пациенту более качественный имплант или эндопротез, благотворитель обычно вынужден оплатить всю операцию, даже если она входит в ОМС. Финансирование из разных источников невозможно, говорит медицинский адвокат Полина Габай, клиника рискует при этом не получить деньги от государства. Наверное, так проще контролировать. Но разве не важнее, что теряется возможность софинансирования и рационального использования денег?

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»