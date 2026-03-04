В Казахстане приостановили букмекерские депозиты из-за изменений в регулировании

Несколько букмекерских компаний в Казахстане приостановили депозиты и вывод средств. Ранее власти Казахстана обязали всех букмекеров подключиться к единой системе учета.

«В связи с изменением в законодательстве Республики Казахстан, до особого распоряжения Национального Банка РК, выплаты по всем букмекерским конторам временно приостановлены», — говорится в заявлении казахстанского Olimpbet (цитата по Sports.ru).

Представители 1xBet сообщили, что «на серверах компании проводятся технические работы», на время которых «приостановлен процессинг депозитов и вывода средств». На «кратковременные технические работы» сослались также в UBet.

Проводить транзакции продолжает «Фонбет». В компании заявили, что работают «в строгом соответствии с казахстанским законодательством». «Наша платежная инфраструктура интегрирована через ЕСУ и функционирует стабильно — любые финансовые операции проходят мгновенно и без задержек»,— заявили там.

В октябре 2025 года Минтуризма и Минэкономики Казахстана внесли изменения в совместный приказ, касающийся критериев соблюдения законодательства об игорном бизнесе. В соответствии с ним букмекерские конторы обязывались подключиться к единой системе учета. Система предназначена для контроля операций между игроками и букмекерскими компаниями.