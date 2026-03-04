В Новороссийске звучит сирена, на город идет атака беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Он призвал гостей и жителей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, которые публикуются в его социальных сетях и на сайте администрации города. Также информацию можно узнать по радио «Новая Россия» и на телеканале «Новороссийск».

Мэр Новороссийска напомнил гражданам о запрете на съемку и публикацию фото и видео отражения атаки беспилотников, а также работы средств защиты объектов. Также нельзя снимать работу специальных и оперативных служб.

UPD: Отмена сигнала атаки БПЛА в 20:31 мск.

Алина Зорина