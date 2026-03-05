Частный случай

В феврале 2026 года петербургские девелоперы сдали в строй 34,4 тыс. кв. м жилья — более чем в четыре раза меньше, чем годом ранее. К 1 марта в городе ввели 58 тыс. кв. м жилья — в 10 раз меньше год к году. Застройщики отмечают, что после вступивших с 1 февраля изменений в условиях выдачи льготной ипотеки спрос закономерно замедлился, однако резкого падения не произошло. По разным оценкам, продажи относительно января снизились на 10–30%. По мере снижения ключевой ставки покупательская активность будет восстанавливаться, надеются девелоперы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрошенные девелоперы указывают, что снижение продаж в феврале с учетом изменений правил по семейной ипотеке было очевидным

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Опрошенные девелоперы указывают, что снижение продаж в феврале с учетом изменений правил по семейной ипотеке было очевидным

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в феврале девелоперы построили новое жилье только в одном районе города — Московском. Там было введено в эксплуатацию 17,6 тыс. кв. м в трех домах на 490 квартир. Почти 16,8 тыс. кв. м было сдано в сегменте ИЖС. В феврале 2025 года показатель ввода жилой недвижимости составлял 139,7 тыс. кв. м. Несмотря на то, что в январе 2026 года в городе впервые за долгое время не появилось ни одной новостройки, ввод жилых квадратных метров все же был в частном жилом строительстве, уточнили в комстрое. В первый месяц 2026 года там было сдано 23,5 тыс. кв. м. Таким образом, к 1 марта в Петербурге введено 58 тыс. кв. м. За два месяца прошлого года показатель составлял почти 588 тыс. кв. м.

Опрошенные девелоперы указывают, что снижение продаж в феврале, с учетом изменений правил по семейной ипотеке, было очевидным. Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», рассказал «Ъ Северо-Запад», что спрос в прошлом месяце был на 12% ниже, чем в январе. «Если в январе были остаточные сделки с желающими успеть по старым правилам, то в феврале таких сделок уже не было. И чем дешевле жилая недвижимость, тем более заметно влияние негативных факторов. Поэтому больше это коснулось комфорт-класса»,— уточнил участник рынка.

Директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Мартемьянова сообщила, что снижение объема продаж составило около 15%. При этом, по ее мнению, разрабатываемый к июню план комплексной модернизации семейной ипотеки продолжит подогревать интерес: часть аудитории будет стремиться к покупке до появления новых вводных.

Евгений Бескровный, коммерческий директор LAR Development, подсчитал, что в проектах комфорт-класса объем сделок снизился примерно на 9–10% по сравнению с первым месяцем года, что можно считать вполне умеренной корректировкой. По наблюдениям девелопера, одновременно с этим изменилась структура спроса: выросла доля сделок со стопроцентной оплатой и ипотекой с субсидированной ставкой на ограниченный период, тогда как доля семейной ипотеки сократилась. В высоком ценовом сегменте рынок остался стабильным — здесь ключевым инструментом покупки по-прежнему выступает рассрочка, делится господин Бескровный.

По оценке Алексея Бушуева, коммерческого директора компании «Главстрой Санкт-Петербург», объем продаж сократился примерно на 30% к предыдущему месяцу и на 19% к февралю прошлого года. «С точки зрения сезонности такая динамика выглядит нетипично: традиционно февраль показывает рост к январю за счет восстановления деловой активности после новогодних каникул,— рассуждает эксперт.— В этом году рынок развивался по иному сценарию. Ключевым фактором стало перераспределение спроса в конце 2025 года. Фактически рынок частично реализовал спрос будущих месяцев еще в конце прошлого года, что и обусловило более заметное снижение в феврале».

Нулевой ввод жилья в Петербурге в январе — не повод для паники, успокаивают девелоперы. Основатель Bau City Development Кирилл Сиволобов полагает, что это слишком короткий период для формирования структурного дефицита. «Девелоперские проекты имеют длинный инвестиционный цикл, поэтому объем предложения определяется решениями, принятыми за несколько лет до ввода объектов в эксплуатацию»,— объясняет девелопер. Однако, продолжает господин Сиволобов, если тенденция замедления запуска новых проектов сохранится, в более долгосрочной перспективе рынок действительно может столкнуться с сокращением предложения. Сейчас рынок находится в состоянии относительного баланса, но с тенденцией к постепенному снижению объема новых запусков.

Господин Софронов согласен, что в текущих ипотечных реалиях спрос сбалансирован. «Обычно вводящиеся в эксплуатацию проекты распроданы на 80–100%. Объем предложения определяют новые старты строительства: если их мало, то и витрина будет меньше»,— говорит эксперт ГК «ПСК». В перспективе снижения ключевой ставки ниже 10%, как прогнозирует ЦБ на 2027 год, дефицит может сложиться, считает господин Софронов. Но вследствие снижения «ключа» и проектное финансирование станет дешевле, поэтому можно ожидать постепенного наращивания предложения.

Госпожа Мартемьянова, напротив, думает, что говорить о формировании дефицита предложения уже можно. «Он, возможно, не ощущается особенно остро именно сейчас, но, что весьма вероятно, окончательно сформируется именно в этом году. Инвестиционная активность девелоперов сместилась, они покупают небольшие участки до 5 га в черте города, практически заморозив вложения в объемный земельный банк в области. Это сигнал: масштабных запусков в ближайшей перспективе не планируется»,— предупреждает представитель ГК «А101» в Санкт-Петербурге.

Господин Бушуев прогнозирует, что до достижения более комфортных для рынка параметров ключевой ставки примерно на уровне около 10% девелоперы, вероятно, сохранят осторожную стратегию, концентрируясь на проектах с просчитанной финансовой моделью и прогнозируемым спросом.

Александра Тен