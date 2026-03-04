Беглов поручил устанавливать крытые остановки в районах новой застройки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил предусматривать установку крытых павильонов на всех остановках общественного транспорта в районах новой жилой застройки, сообщает пресс-служба Смольного. Поводом стало обращение петербурженки, проживающей в Калининском районе, с просьбой оборудовать навесами остановки «Богословское кладбище» на пересечении Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас через эту остановку проходят трассы трех автобусных маршрутов. Район активно застраивается, рядом расположены многоквартирные дома, социальные объекты, учреждения здравоохранения, образования и культуры. Остановками регулярно пользуются пожилые петербуржцы и семьи с детьми. При этом павильоны на них полностью отсутствуют, что создает дискомфорт в непогоду.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что господин Беглов ввел временные ограничения на реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним жителям города. Запрет будет длиться с 9 марта по 31 декабря.

Андрей Маркелов