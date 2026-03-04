Путин встретился с главой МИД Венгрии Сийярто в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Встреча прошла в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече также присутствуют глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и посол Венгрии в Москве Норберт Конкой. Стороны обсудили поставки нефти в Венгрию и ситуацию на мировом и европейском газовых рынках. Российский президент отметил усилия господина Сийярто по поддержанию отношений с Россией, несмотря на «известные сложности».

«В целом, отношения (Венгрии и России.— “Ъ”) носят устойчивый характер и развиваются в положительном ключе, имею в виду и вопросы энергетической политики, включая и углеводороды, и наш флагманский проект — это атомная электростанция "Пакш"»,— сказал господин Путин. Он отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для Венгрии после блокировки транзита по трубопроводу «Дружба».

В конце февраля Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций ЕС против России и предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по «Дружбе» через территорию Украины. Петер Сийярто говорил, что украинская сторона отказывается возобновить транзит по политическим причинам.