Путин сделал бессрочным особый порядок получения гражданства для новых регионов

Президент Владимир Путин сделал бессрочным особый порядок подачи документов для получения гражданства РФ для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Особый порядок предоставления гражданства Владимир Путин ввел указом в 2022 году. Норма должна была действовать «до окончания переходного периода». Теперь указание сроков исключено из документа.

В сентябре 2025 года Владимир Путин внес изменения в программу по добровольному переселению соотечественников. Президент освободил от подтверждения владения русским языком тех, кто ранее имел гражданство РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины.