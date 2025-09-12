Путин внес изменения в программу переселения соотечественников в Россию

Президент Владимир Путин внес изменения в программу по добровольному переселению соотечественников, сообщили ТАСС в миграционной службе МВД. В частности, президент освободил от подтверждения владения русским языком людей, имевших ранее гражданство РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины.

Также в программе расширили круг лиц, которые могут участвовать в ней в качестве репатрианта, — в перечень добавили тех, кто родился и ранее проживал на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. При переселении участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку (например, им выплачивается единоразовое пособие на обустройство и пособие по безработице). Всего в 2006–2024 годах, по данным МВД, в РФ переехало более 1,2 млн соотечественников.

Полина Мотызлевская