Путин распространил выплаты по контракту с Минобороны на лиц без гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает выплаты по контракту с Минобороны для лиц без гражданства. Изменения касаются тех, кто заключил контракт с 7 июля 2025 года.

Изменения предлагают внести в указ от 2022 года «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ», и в аналогичный указ от 2024 года. В первом случае устанавливается единовременная выплата 195 тыс. руб., во втором — 400 тыс. руб.

Единовременная выплата полагается мобилизованным и контрактникам, которые в период военной операции на Украине заключили контракт на военную службу сроком на год и более. Также мобилизованным и контрактникам положены выплаты от региональных властей. По данным Минобороны РФ, за 2025 год контракт с министерством заключили около 417 тыс. человек. Владимир Путин отмечал, что большим спросом среди добровольцев пользуются войска беспилотной авиации.