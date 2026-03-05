Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кабель стал оптически дальше

Обязательное использование российского оптоволокна могут отложить на два года

Минпромторг предлагает отложить на два года требования по обязательному использованию российского оптоволокна в кабеле. Восстановление производства волокна в России ожидается не раньше 2028 года из-за остановки работы единственного профильного завода. Участники рынка говорят о существенном росте цен на зарубежное сырье из-за высокого спроса.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Минпромторг намерен перенести обязательное требование по использованию российского оптоволокна в оптоволоконных кабелях (ВОК) для подтверждения их «отечественности» (ПП №719) на 2028 год, следует из проекта постановления, опубликованного на портале regulation.gov. Документом предлагается с 1 июня 2026 года считать российским кабель, произведенный в РФ из зарубежных оптических волокон.

В пояснительной записке к проекту говорится, что это необходимо, поскольку единственный в ЕАЭС завод по производству оптоволокна «Оптико-волоконные системы» (ОВС), расположенный в Мордовии, остановил производство «после критического повреждения оборудования», а складские запасы завода «в ближайшем будущем закончатся». В 2025 году на Мордовию неоднократно совершали налеты украинские беспилотники, губернатор Артем Здунов сообщал о том, что целями атак были «различные предприятия». В сводном отчете к документу указано, что восстановление производства оптического волокна на территории ЕАЭС ожидается в конце декабря 2027 года. Также говорится о существовании вероятности того, что «к 2028 году отечественная промышленность не сможет восстановить и обеспечить выпуск оптического волокна в объеме и качестве, необходимых для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к дефициту волокна и росту стоимости».

ПП №719 определяет критерии признания продукции и оборудования российским. Соответствие критериям позволяет производителям включать его в реестр Минпромторга и получать преимущества, в частности, в госзакупках.

Сейчас оптоволокно и кабели на их основе применяются в самых различных сферах: телекоммуникациях и связи, управлении БПЛА, промышленных лазерах, медицине, научной деятельности, датчиках измерения и контроле физических параметров и других сферах, сообщили “Ъ” в Минпромторге, добавив, что проект постановления может расширить количество предприятий, которые могут подтвердить российское происхождение продукции и включить ее в реестр. В ОВС отказались от комментариев.

«Действующее требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна является технологически невыполнимым. Это заблокирует доступ к закупкам ВОК для критически важных объектов системы связи, ТЭКа и электросетевого комплекса, создав риски срыва программ модернизации и независимости от импорта конечной продукции»,— считают в ассоциации «Электрокабель».

Ранее “Ъ” писал, что ОВС планировал построить первый завод по производству преформ, из которых делают волокно для оптоволоконных кабелей. Объем вложений в предприятие оценивается в 10–20 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 июля 2024 года). За первое полугодие 2025 года производство оптоволоконного кабеля в натуральном выражении сократилось на 25%, а в денежном — на 17% (см. “Ъ” от 16 октября 2025 года). По итогам 2025 года на Россию пришлось 10,5% потребления всего оптического волокна в мире, хотя в предыдущие годы показатель никогда не превышал 1%, что было связано с резко выросшим производством FPV-дронов с управлением по волокну, писал ComNews.

До остановки производства доля ОВС на российском рынке составляла, по оценкам пермского завода «Инкаб» (производителя оптических кабелей), около 30–40%, рассказали “Ъ” в компании. «Мощности ОВС составляли 4 млн км в год. С учетом потребностей гражданского и оборонного секторов нам требуется минимум 20 млн км волокна в год. Реальная проблема отрасли в другом. Цены на оптическое волокно практически одномоментно выросли в пять-шесть раз и продолжают расти»,— говорит представитель компании. Собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке добавляет, что остановкой завода ОВС воспользовались зарубежные поставщики, резко подняв цены.

Объем потребления оптоволокна рынком составляет около 15 млн км в год, из которых кабельщики потребляют около 2 млн км, остальное идет для управления дронами, оценивает собеседник “Ъ” на рынке производства кабеля. На фоне высокого спроса со стороны государства заводы смогут продолжить выпуск кабельной продукции и своевременно выполнять контракты в рамках госзакупок, говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина: «Однако это решение носит временный характер и фактически консервирует сырьевую зависимость от импорта до 2028 года».

Алексей Жабин

Новости компаний Все