Кабель стал оптически дальше

Минпромторг предлагает отложить на два года требования по обязательному использованию российского оптоволокна в кабеле. Восстановление производства волокна в России ожидается не раньше 2028 года из-за остановки работы единственного профильного завода. Участники рынка говорят о существенном росте цен на зарубежное сырье из-за высокого спроса.

Минпромторг намерен перенести обязательное требование по использованию российского оптоволокна в оптоволоконных кабелях (ВОК) для подтверждения их «отечественности» (ПП №719) на 2028 год, следует из проекта постановления, опубликованного на портале regulation.gov. Документом предлагается с 1 июня 2026 года считать российским кабель, произведенный в РФ из зарубежных оптических волокон.

В пояснительной записке к проекту говорится, что это необходимо, поскольку единственный в ЕАЭС завод по производству оптоволокна «Оптико-волоконные системы» (ОВС), расположенный в Мордовии, остановил производство «после критического повреждения оборудования», а складские запасы завода «в ближайшем будущем закончатся». В 2025 году на Мордовию неоднократно совершали налеты украинские беспилотники, губернатор Артем Здунов сообщал о том, что целями атак были «различные предприятия». В сводном отчете к документу указано, что восстановление производства оптического волокна на территории ЕАЭС ожидается в конце декабря 2027 года. Также говорится о существовании вероятности того, что «к 2028 году отечественная промышленность не сможет восстановить и обеспечить выпуск оптического волокна в объеме и качестве, необходимых для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к дефициту волокна и росту стоимости».

ПП №719 определяет критерии признания продукции и оборудования российским. Соответствие критериям позволяет производителям включать его в реестр Минпромторга и получать преимущества, в частности, в госзакупках.

Сейчас оптоволокно и кабели на их основе применяются в самых различных сферах: телекоммуникациях и связи, управлении БПЛА, промышленных лазерах, медицине, научной деятельности, датчиках измерения и контроле физических параметров и других сферах, сообщили “Ъ” в Минпромторге, добавив, что проект постановления может расширить количество предприятий, которые могут подтвердить российское происхождение продукции и включить ее в реестр. В ОВС отказались от комментариев.

«Действующее требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна является технологически невыполнимым. Это заблокирует доступ к закупкам ВОК для критически важных объектов системы связи, ТЭКа и электросетевого комплекса, создав риски срыва программ модернизации и независимости от импорта конечной продукции»,— считают в ассоциации «Электрокабель».

Ранее “Ъ” писал, что ОВС планировал построить первый завод по производству преформ, из которых делают волокно для оптоволоконных кабелей. Объем вложений в предприятие оценивается в 10–20 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 июля 2024 года). За первое полугодие 2025 года производство оптоволоконного кабеля в натуральном выражении сократилось на 25%, а в денежном — на 17% (см. “Ъ” от 16 октября 2025 года). По итогам 2025 года на Россию пришлось 10,5% потребления всего оптического волокна в мире, хотя в предыдущие годы показатель никогда не превышал 1%, что было связано с резко выросшим производством FPV-дронов с управлением по волокну, писал ComNews.

До остановки производства доля ОВС на российском рынке составляла, по оценкам пермского завода «Инкаб» (производителя оптических кабелей), около 30–40%, рассказали “Ъ” в компании. «Мощности ОВС составляли 4 млн км в год. С учетом потребностей гражданского и оборонного секторов нам требуется минимум 20 млн км волокна в год. Реальная проблема отрасли в другом. Цены на оптическое волокно практически одномоментно выросли в пять-шесть раз и продолжают расти»,— говорит представитель компании. Собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке добавляет, что остановкой завода ОВС воспользовались зарубежные поставщики, резко подняв цены.

Объем потребления оптоволокна рынком составляет около 15 млн км в год, из которых кабельщики потребляют около 2 млн км, остальное идет для управления дронами, оценивает собеседник “Ъ” на рынке производства кабеля. На фоне высокого спроса со стороны государства заводы смогут продолжить выпуск кабельной продукции и своевременно выполнять контракты в рамках госзакупок, говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина: «Однако это решение носит временный характер и фактически консервирует сырьевую зависимость от импорта до 2028 года».

