FT: страховка судов в Ормузском проливе подорожала в 12 раз

Страховые компании продолжают повышать тарифы для судов, проходящих через Ормузский пролив. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные страховых брокеров, цены в среднем в 12 раз выше обычного. Если в стандартной ситуации страховка стоит 0,25% от суммы, покрывающей стоимость судна, сейчас она достигает 3% от этой суммы.

После начала операции США и Израиля против Ирана власти этой страны запретили проход судов через пролив. Многие судоходные компании, в том числе Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, приостановили или ограничили проход судов по этому маршруту. Ормузский пролив стратегически важен, так как это единственный морской путь, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан.

Как отмечает FT, цены на страховку продолжили рост, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Он также распорядился предоставлять на выгодных условиях страховку и гарантии для судов, проходящих по проливу.

Представители страховых компаний заявили FT, что пока непонятно, как это предложение будет работать на практике. «Мы не слышали абсолютно ничего, кроме этого заявления (Дональда Трампа.— “Ъ”) в Truth Social. Будет ли это распространяться, например, на перевозку китайской нефти европейским танкером, мы не знаем»,— отметил партнер брокерской компании McGill Дэвид Смит.

Яна Рождественская