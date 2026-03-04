Reuters: КСИР усилил влияние в Иране в условиях войны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) после начала операции США и Израиля занял центральное место в силовой структуре Ирана и в принятии ключевых военных решений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские и региональные источники. Из-за перераспределения полномочий офицеры среднего звена КСИР могут атаковать соседние государства.

Как пояснили источники Reuters, на случай нападения или атаки на лидера страны в КСИР давно была разработана система децентрализации. Рядовым офицерам передавали различные полномочия, чтобы повысить устойчивость структуры в условиях боевых действий.

После атаки США и Израиля 28 февраля новый глава КСИР Ахмад Вахиди (его предшественник Мохаммад Пакпур погиб в первый день операции) присутствовал на каждом совещании высокого уровня, заявил Reuters представитель Службы безопасности Ирана. По его словам, основная задача главы КСИР – «выживание исламской революционной системы Ирана».

КСИР подчиняется непосредственно верховному лидеру. Его роль постепенно возрастала в последние годы, в том числе после того, как структура стала ответственной за иранскую ядерную программу. После гибели аятоллы Али Хеменеи КСИР пообещал отомстить. Вслед за этим начались атаки по американским объектам в странах Персидского залива. 4 марта запущенная с иранской территории баллистическая ракета оказалась в воздушном пространстве Турции.

Лусине Баласян