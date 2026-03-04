Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Состав Мособлдумы после осенних выборов может обновиться более чем на треть

Депутатский корпус Московской областной думы по итогам выборов 2026 года может обновиться на 30–40%. Об этом рассказал ТАСС председатель регионального парламента и секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Депутатов Мособлдумы будут избирать одновременно с депутатами Госдумы в сентябре 2026 года.

По словам господина Брынцалова, его партия ожидает на областных выборах высокой конкуренции, сопоставимой с кампаниями 2016 и 2021 годов, и существенной ротации в депутатском корпусе. «Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30–40%»,— заявил он. Среди кандидатов наверняка будут участники специальной военной операции, представители различных профессиональных сообществ региона, а также молодежные активисты и волонтеры, добавил спикер.

Отбор кандидатов от «Единой России» в Мособлдуму, как и на все прочие выборы, состоится по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет с 25 по 31 мая. Как ранее сообщал “Ъ”, на праймериз-2026 предусмотрены несколько новшеств: в частности, избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги», а кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу.

Анна Коломенская

Новости компаний Все