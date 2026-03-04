Состав Мособлдумы после осенних выборов может обновиться более чем на треть

Депутатский корпус Московской областной думы по итогам выборов 2026 года может обновиться на 30–40%. Об этом рассказал ТАСС председатель регионального парламента и секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Депутатов Мособлдумы будут избирать одновременно с депутатами Госдумы в сентябре 2026 года.

По словам господина Брынцалова, его партия ожидает на областных выборах высокой конкуренции, сопоставимой с кампаниями 2016 и 2021 годов, и существенной ротации в депутатском корпусе. «Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30–40%»,— заявил он. Среди кандидатов наверняка будут участники специальной военной операции, представители различных профессиональных сообществ региона, а также молодежные активисты и волонтеры, добавил спикер.

Отбор кандидатов от «Единой России» в Мособлдуму, как и на все прочие выборы, состоится по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет с 25 по 31 мая. Как ранее сообщал “Ъ”, на праймериз-2026 предусмотрены несколько новшеств: в частности, избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги», а кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу.

Анна Коломенская