Сотрудников ингушского УФНС обвинили в получении взяток на 45 млн рублей

В Ингушетии задержали работников местного управления ФНС. Их обвинили в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СКР. Фигурантов отправили в СИЗО.

По версии следствия, злоумышленники в 2022 году провели проверку компании и выяснили, что она необоснованно применяла вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате организация не уплатила налогов более чем на 277 млн руб.

Чтобы к компании не применяли никаких мер, ее сотрудник передал работникам УФНС взятку на сумму свыше 45 млн руб. После этого должностные лица указали в документах, что установили нарушения более чем на 1,7 млн руб.

В мае 2025 года правоохранители задержали бывшего главу УФНС Ингушетии Магомеда Куштова. Его обвинили в превышении полномочий за внесение данных об отсутствии нарушений у четырех компаний. Ущерб по делу превысил 137 млн руб. В декабре у обвиняемого изъяли активы более чем на 200 млн руб.

Никита Черненко