Налоговику оформили вычет

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главы УФНС Ингушетии Магомеда Куштова. В доход государства обратили активы общей стоимостью свыше 200 млн руб., в том числе квартиры и земельные участки в трех регионах России, а также четыре автомобиля премиум-класса, принадлежавшие налоговику и его семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава УФНС Ингушетии Магомед Куштов

Фото: ФНС России Бывший глава УФНС Ингушетии Магомед Куштов

Фото: ФНС России

Ответчиками по иску помимо бывшего главы ингушского УФНС Магомеда Куштова, в общей сложности проработавшего в налоговых органах 24 года, выступали также аффилированные, по данным надзора, с ним лица и его родственники, в том числе брат Ильяс Куштов. Последний в свое время работал заместителем начальника отдела камерального контроля НДС налоговой службы.

Всего у семьи Куштовых изъяли 12 объектов недвижимости в трех регионах.

В Москве конфисковали три квартиры общей площадью 221,9 кв. м — одна расположена в доме 15 на проспекте Вернадского, еще две — в престижном ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. Еще одну, площадью 107,3 кв. м, изъяли в столице Ингушетии Магасе.

Также в доход государства обращены три земельных участка на 55,5 «сотки», четыре жилых дома и нежилое помещение площадью 817,2 кв. м в Северной Осетии. Кроме того, в перечень конфискованного имущества вошли четыре автомобиля премиум-класса: Mercedes-Benz GLE-Class, Toyota Land Cruiser 200, GMC Yukon и BMW 530D xDrive. За еще одну, уже проданную BMW, суд взыскал 5,3 млн руб.

Надзорный орган заинтересовался доходами братьев Куштовых в конце ноября. По данным прокуроров, Куштов-старший, занимавший руководящие должности в УФНС с 2019 года и ушедший в отставку 1 ноября текущего года, за это время успел заработать 12,6 млн руб., а доход его супруги составил 383 тыс. руб. У Куштова-младшего официальный доход за тот же период составил 3,9 млн руб., у его жены — 667 тыс. руб.

При этом прокуратура выяснила, что в 2018–2024 годах сотрудники налоговой службы не только покупали недвижимость и автомобили, но и тратили значительные суммы на отдых, одежду и питание.

Чтобы скрывать свои активы, братья Куштовы, установил надзор, оформляли их на доверенных лиц и родственников.

Ильяс Куштов проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он в 2020–2022 годах входил в преступную группу вместе с двумя другими заместителями начальника отдела камерального контроля и главным государственным налоговым инспектором Заирой Газгиреевой.

Вместе сотрудники налоговой службы вносили в систему «Налог» ложные данные об отсутствии нарушений по итогам налоговых проверок деклараций у четырех компаний: ООО РСУ, ООО РИАК, ООО «Ант-Строй» и ООО «Техстрой». Фигуранты указывали, что проверки прошли успешно, хотя знали, что организации занижали подлежащие вычету по НДС суммы за сделки с другими фирмами. В результате государство недосчиталось средств по 37 сделкам на общую сумму свыше 137 млн руб.

31 мая 2025 года Ильяса Куштова задержали и отправили в СИЗО. Позднее суд смягчил меру пресечения, изменив ее на домашний арест вплоть до 29 ноября. Однако 10 ноября пресс-служба судов Ингушетии сообщила, что Куштова-младшего вернули под стражу до 15 декабря.

Следствие продолжает разыскивать других фигурантов дела.

Никита Черненко