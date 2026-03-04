МВД доработало проект новых правил техосмотра

МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра. “Ъ” ознакомился с последней версией документа. О предыдущей редакции “Ъ” сообщал 1 февраля: нормы этого документа направлены на усиление борьбы с мошенничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Некоторые операторы ТО, напомним, оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра на машины, которые нигде и никогда не проверялись. Если у компании в течение года выявлено два таких нарушения, то полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, который лишает оператора аккредитации. Это позволяет отключить компанию от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), в которой формируются карты. По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь страховщиков.

В доработанной редакции документ МВД предлагает добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО (на разработке такой нормы ранее настаивало Минэкономики).

Жалоба будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юрлица и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.

Срок рассмотрения жалобы — 15 рабочих дней со дня регистрации.

По итогам ее рассмотрения ГИБДД сможет оставить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к ЕАИСТО, признав решение об отключении от системы как «необоснованно принятое».

Доработанный проект постановления будет рассмотрен экспертами рабочих групп «регуляторной гильотины» АЦ при правительстве РФ.

По действующим правилам физлица—владельцы легковых авто должны проходить ТО при перерегистрации автомобилей старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Ежегодно оформляется более 9 млн карт, 64% из которых на легковые автомобили. В России действуют 3,5 тыс. операторов ТО.

Иван Буранов