Макрон заявил о солидарности с премьером Испании после угроз США

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре поддержал премьер-министра Испании Педро Санчеса на фоне угроз президента США Дональда Трампа. Американский лидер допустил разрыв торговых отношений с Испанией из-за позиции страны по войне в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Yoan Valat / Pool Photo / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Yoan Valat / Pool Photo / AP

«Президент только что поговорил с президентом Санчесом, чтобы выразить европейскую солидарность Франции в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера», — говорится в сообщении Елисейского дворца, которое приводит BFM TV.

3 марта Дональд Трамп назвал Испанию «ужасной страной», поскольку испанское правительство отказало США в использовании военных баз на юге страны для ударов по Ирану. Педро Санчес объяснил свою позицию тем, что операция США выходит за рамки международного права. В итоге американский президент пригрозил Испании разорвать торговые отношения. Он обосновал это тем, что Мадрид отказался увеличить военные расходы до 5% по требованию Вашингтона.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц сыграл в молчанку».

Лусине Баласян