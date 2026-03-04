Фридрих Мерц сыграл в молчанку
Канцлер ФРГ не решился открыто перечить президенту США
Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтон и его переговоры с президентом США Дональдом Трампом оставили специфическое послевкусие. Немецкий лидер не стал защищать союзников по ЕС — Испанию и Великобританию, когда Трамп устроил им публичную порку из-за позиции по Ирану. Уже после переговоров Мерц объяснил свой шаг тактическим решением: он намеренно оставил разногласия для приватной части беседы. Однако дивиденды такой тактики пока выглядят сомнительно на фоне репутационных потерь политика, претендующего на главную роль в Евросоюзе.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Нынешний визит Фридриха Мерца в Вашингтон стал уже третьим с момента его прихода к власти. На этот раз перед канцлером стояла сложная задача: в повестку встречи с Дональдом Трампом в последний момент вмешалась совместная операция Израиля и США против Ирана. Мерцу нужно было усидеть на двух стульях: с одной стороны, предстать надежным союзником Америки, с другой — добиться уступок по тарифам на европейские товары, украинскому конфликту и другим темам, где позиции Берлина и Вашингтона расходятся. И все это на фоне разворачивающейся драмы на Ближнем Востоке, из-за которой в Европе резко подскочили цены на нефть и газ.
Когда Трамп и Мерц предстали перед журналистами в Овальном кабинете, канцлер ФРГ фактически самоустранился, позволив хозяину встречи выступать единолично. Из 33 минут пресс-конференции Мерц говорил лишь три.
- Все остальное время немецкий канцлер спокойно наблюдал, как Трамп отчитывает лидеров Испании и Великобритании за отказ предоставить свои военные базы для нанесения ударов по Ирану (впрочем, Лондон позже согласился).
- Трамп прямо заявил, что недоволен Лондоном, а британский премьер Кир Стармер — не Уинстон Черчилль.
- Мадриду досталось гораздо сильнее: накануне испанский премьер Педро Санчес заявил, что операция США и Израиля нарушает международное право. В ответ Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с этой южноевропейской страной и назвал Санчеса «ужасным» руководителем.
«Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до 5%. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить 2%, и при этом они даже 2% не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией»,— сказал Трамп. Мерц в это время молчал. А позднее и вовсе солидаризировался с Трампом, указав на недостаточные отчисления Испании на оборону в рамках обязательств стран НАТО.
Аналогичной позиции Мерц придерживался и по Ирану. За день до отлета в Вашингтон канцлер уже публично отказался «читать нотации партнерам», а в Овальном кабинете поддержал Трампа в стремлении свергнуть режим аятолл. За это американский лидер назвал его другом и похвалил за «действительно отличную работу». Однако, когда немецкий канцлер выразил озабоченность ростом цен на нефть из-за ответных ударов Ирана по НПЗ стран Персидского залива, Трамп указал, что рост цен — временный и позже они опустятся ниже первоначальной отметки. А говоря о торговых пошлинах в отношении ЕС, отпустил злую шутку: «Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам нужно очень-очень сильно по ней ударить»,— сказал он и хлопнул Мерца по колену.
Этот совместный выход с Трампом обнажил слабость немецкого канцлера и его зависимость от решений, принимаемых в Белом доме. Чтобы сгладить эффект, в выступлении перед немецкой прессой Мерц попытался оправдаться. Он заявил, что специально не затрагивал спорные вопросы публично, но высказал свою позицию Трампу в приватной беседе.
По словам Мерца, за закрытыми дверями Трамп все-таки встал на сторону премьеров Стармера и Санчеса, а еще показал американскому лидеру карту Украины — и теперь «президент лучше понимает, что поставлено на карту для этой страны».
Мерц вновь повторил — достижение мирного соглашения по Украине невозможно без участия Европы, и заверил, что ему удалось достичь понимания с Трампом и по вопросам пошлин. По версии канцлера, соглашение с ЕС о десятипроцентных пошлинах останется в силе, хотя Трамп публично говорил об обратном и грозил новыми тарифами.
В целом визит Мерца в Вашингтон показал: молчание — не всегда золото, а попытка солидаризироваться с Трампом в расчете на осязаемые уступки по ключевым вопросам может обернуться отсутствием результатов и репутационным ущербом. Возвращаться из США Мерцу придется как без четкой позиции по европейскому экспорту, так и без гарантированного места за столом украинского урегулирования. При этом европейские партнеры вряд ли встретят его с распростертыми объятиями: молчание Мерца в ответ на критику Педро Санчеса стало особенно заметным на фоне поддержки испанского премьера со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона (к слову, Мадрид поддержал и МИД КНР). Такой вердикт неутешителен для политика, претендующего на лидерство в Евросоюзе.