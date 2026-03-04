Тюменский соцфонд с сентября выплатил пособие по беременности 122 студенткам

Тюменское отделение Социального фонда России (СФР) с 1 сентября выплатило пособия по беременности и родам 122 студенткам-очницам, сообщили в пресс-службе организации. Общая сумма выплат составила 10,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Право на данную меру поддержки имеют женщины, обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях, независимо от того, учатся ли они на бюджетной или платной основе»,— пояснили в СФР.

Сумма пособия рассчитывается исходя из прожиточного минимума в регионе, для Тюменской области это 20,6 тыс. руб. Пособие выплачивают единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.

Средний размер пособия составляет:

96,3 тыс. руб. – при стандартном отпуске в 140 дней;

107,3 тыс. руб. – при осложненных родах (156 дней);

133,4 тыс. руб. – при многоплодной беременности (194 дня).

Мера о повышенной выплате пособия действует с 1 сентября. Ранее она составляла средний размер стипендии за период декрета, однако была повышена до прожиточного минимума.

Анна Капустина