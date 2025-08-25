На Урале с 1 сентября увеличат декретные выплаты студенткам очной формы

С 1 сентября отделение Социального фонда России (СФР) по Свердловской области начнет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения в повышенном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ранее пособие назначалось в размере стипендии за период декрета, а с осени этого года оно будет выплачиваться из расчета 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (в Свердловской области в 2025 году это 19 136,00 руб.)», — говорится в сообщении.

Выплаты смогут получить студентки вузов, колледжей, техникумов, училищ, организаций дополнительного образования и научных учреждений.

Размер выплаты будет зависеть от продолжительности декретного отпуска

— около 89 301 руб. при стандартном отпуске в 140 дней;

— примерно 99 507 руб. при осложненных родах (156 дней);

— порядка 123 746 руб. при многоплодной беременности (194 дня)

Заявление необходимо подать не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам на портале Госуслуг, в клиентскую службу СФР илив МФЦ. К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие очное обучение и период отпуска, справку о нетрудоспособности, а также подтверждение, что пособие ранее не было получено.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области женщины, родившие первого ребенка до 23 лет, могут рассчитывать на дополнительные выплаты и меры поддержки.

