Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Банк Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию: эквайринг от 0,59%»* со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Медицинские услуги», «Образовательные услуги», «Фастфуд», «Туристические агентства, туроператоры», «Рестораны, Бары», «Продовольственные магазины и супермаркеты»**.

процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов – бесплатно в течение 3 месяцев (включая месяц заключения договора).

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2026 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Курс на экономию: эквайринг от 0,59%» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

*Комиссия 0,59% доступна в категории «Медицинские услуги» (ставка указана без учета НДС). **МСС 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4722, 5812, 5813, 5411, 5499, 5462, 5422, 5441, 5451.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»