Apple выпустила iPhone 17e за $599

Корпорация Apple представила iPhone 17e — самый доступный смартфон в линейке бренда. Информация опубликована на официальном сайте компании.

Фото: Apple

Новая модель пришла на смену 16e, который после презентации сняли с продажи. Стоимость версии 256 ГБ сохранилась на уровне $599 (около 47 тыс. руб.).

iPhone 17e оснащен процессором A19 и новым модемом C1X, который также применяется в iPhone Air. Смартфон получил покрытие Ceramic Shield 2 и 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с «монобровью» и частотой обновления 60 Гц.

На задней панели установлена 48-мегапиксельная камера Fusion с двукратным оптическим зумом. В отличие от предыдущей версии модель поддерживает магнитную зарядку MagSafe.