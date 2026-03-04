Стоимость алюминия впервые с 2022 года превысила $3400 за тонну

Стоимость фьючерсов на алюминий впервые с 2022 года превысила $3400 за тонну. Это следует из данных Лондонской биржи металлов (LME).

К 17:45 мск стоимость фьючерса выросла на 3,03% до $3349,5 за тонну. На пике роста к 15:02 мск стоимость фьючерса на алюминий достигла $3418 за тонну (+4,37%).

Накануне производитель алюминия в Бахрейне Aluminium Bahrain (Alba) объявил о форс-мажоре по своим контрактам, поскольку не может осуществлять отгрузку алюминиевой продукции из-за ситуации в Ормузском проливе.

28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. Тегеран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти Ирана объявили о введении запрета на передвижение через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.