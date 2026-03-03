Культурно и массово

2025 год пополнил копилку ярких культурных событий Нижегородской области премьерами, юбилеями и новыми экспериментальными форматами. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, региону удалось привлечь рекордное число гостей и собрать десятки наград за событийный туризм. Ключевые события и анонсы главных премьер нового года — в подборке «Ъ-Приволжье».

В 2025 году Нижегородскую область посетили рекордные 5 млн человек, сообщили в правительстве региона. Это на 300 тыс. больше, чем годом ранее. Чаще всего гости приезжали из Москвы, Московской и Владимирской областей, Чувашии и Татарстана. Туристов особенно интересовали Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево, Городец, Большое Болдино, Выкса, Семенов и Чкаловск.

«Особенно радует, что гости стали задерживаться у нас дольше: теперь не на два дня, а на три-четыре, успевая прочувствовать атмосферу региона, познакомиться с жизнью не только областного центра, но и малых городов», — отметил губернатор Глеб Никитин. По данным правительства, в 2025 году гости потратили в Нижегородской области более 80 млрд руб.

Новый уровень разговора об искусстве

В связке с туризмом работает и вся событийная программа, а она в регионе насыщенная. Большая часть мероприятий прошла в областном центре. «2025 год стал для Нижнего Новгорода годом качественного расширения культурной повестки. В городе появились новые крупные форматы, которых раньше не было. Прежде всего — Первая международная биеннале экологического искусства, проект, который задал совершенно иной уровень разговора об искусстве, экологии и ответственности», — сказал замгубернатора Олег Беркович.

Главный проект экобиеннале «Кожа Земли» в здании Мытного рынка

Биеннале экологического искусства проходила в городе с 18 апреля по 20 ноября, ее подготовили по инициативе правительства региона и московской галереи «Триумф». Программа включала 13 выставочных проектов, посвященных осмыслению взаимоотношений человека и природы. Более 100 художников из 35 стран представили свои работы в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенале), Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ), Русском музее фотографии, Академии «Маяк», «Цехе», «Терминале А», студии «Тихая», галереях Futuro и 9Б. Для главного проекта «Кожа Земли» гостиницу Ермолаевых впервые использовали как выставочное пространство. За семь месяцев биеннале посетили более 170 тыс. человек.

Успех проекта отмечен сразу несколькими наградами. Биеннале стала «Креативным событием года», по версии Russian Creative Awards, «Лучшим проектом в области экологической ответственности» по версии Eventiada Awards и «Лучшим просветительским проектом Нижегородской области» по версии Российского общества «Знание». Также выставка получила премии «Сделано в России» от журнала «Сноб» (лучший проект в номинации «Арт») и гран-при Russian Event Awards.

«Кажется, мы собрали отдельную экспозицию для Второй биеннале экологического искусства 2027 из наград Первой биеннале экологического искусства 2025», — пошутил Олег Беркович.

Музейные дела

Посетительница на выставке «Хрупкость» в Арсенале
Посетительница на выставке «Свой город» в Арсенале

Событийный каркас традиционно создают крупные музеи. Так, в Арсенале в прошлом году открылось девять выставок. Жители и гости города могли увидеть кинетическую видеоинсталляцию художника Дмитрия Сироткина, работы нижегородского фотохудожника Алика Якубовича 1980–2000-х годов, рельефы и объекты из бумаги, созданные мастерами отечест­венного искусства Олегом Кудряшовым, Александром Кузькиным, Виктором Лукиным, Валерием Орловым и Борисом Турецким.

Посетители выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее»
Посетитель выставки «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале

Три выставочных проекта Арсенала перешли в 2026 год. До 1 марта работали выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее. 80 лет Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина» и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков», до 29 марта можно посетить «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». К последней выставке Арсенал готовился дольше всего.

Закономерным откликом на тематическое разнообразие и детальную проработку проектов стал интерес публики: в 2025 году Арсенал посетили почти 150 тыс. человек — на 31 тыс. больше, чем в 2024-м.

Здание Дома губернатора, в котором расположен корпус НГХМ «Русское искусство»

НГХМ, занимающий четыре исторических здания в центре города, в прошлом году провел на своих площадках 44 выставки, которые посетили почти 280 тыс. человек. В 2024 году музей представил 50 выставок. «Разница в цифрах отражает наш осознанный фокус на крупных, долгосрочных проектах. Увеличение продолжительности позволило значительно расширить аудиторию каждой выставки, дало время на глубокое погружение в тему и создание вокруг проекта масштабной публичной программы — лекций, экскурсий, мастер-классов. И цифры посещаемости это подтверждают», — пояснили в музее.

Экспозиция выставки «Красная книга» в НГХМ
Посетитель на выставке «Готический ампир» в НГХМ
Экспозиция выставки «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика» в НГХМ

Среди масштабных проектов прошлого года — выставка «Красная книга», собравшая более 130 работ 54 авторов, которые через образы животных обращались к сложным темам современности: от тоски по утраченному до надежды на обретение. В проект «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством» вошли более 50 гравюр западноевропейских мастеров XVII–XIX веков и серия из 12 картин, созданная московским художником Егором Кошелевым в стенах музея за две недели. Осенью в музее открылись выставки «Шифр и символ. Аллегории в искусстве» и «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика», каждая представила более ста работ.

Коллекционер Валерий Дудаков (слева) и генеральный директор НГХМ Роман Жукарин (справа) на открытии выставки «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова»

Фото: НГХМ Коллекционер Валерий Дудаков (слева) и генеральный директор НГХМ Роман Жукарин (справа) на открытии выставки «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова»

Фото: НГХМ

До конца марта 2026 года в НГХМ работает выставка «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова», где посетители могут увидеть произведения живописи и графики из собрания Валерия Дудакова, в прошлом году переданных в дар музею. Этот жест мецената в музее называют беспрецедентным:

«Передача около 40 произведений художников объединения "Голубая роза" — работы Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Борисова-Мусатова, Судейкина — теперь принадлежат Нижнему Новгороду. Это крупнейшее пополнение наших фондов за последние сто лет, и работа по изучению подаренных работ только начинается».

Предполагается, что эта коллекция станет основой первого в России Музея русского символизма как филиала НГХМ. «Это проект на ближайшие годы, и в 2026-м мы сделаем к нему первые серьезные шаги — с отдельной камерной выставкой и циклом лекций», — поясняют в музее.

В июле этого года НГХМ отметит 130-летие. К юбилею команда обещает представить несколько больших проектов, в числе которых экспозиция, посвященная образу лошади в мировом искусстве «Ход конем», выставка картин И. К. Айвазовского и художников-маринистов, проект «Северное Солнце» о золотошвейном искусстве Русского Севера, объединяющий сокровища из музея-заповедника «Царское Село» и Каргопольского историко-художественного музея, а также летний Фестиваль искусств. Кроме того, в мае в Пакгаузах стартует масштабный проект «Великая Всероссийская», приуроченный к 130-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде.

Дмитриевская башня нижегородского кремля

Наступивший год — юбилейный и для Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ), основанного в том же 1896 году, что и НГХМ. Центральная юбилейная выставка откроется в Дмитриевской башне кремля и будет называться «Музей 130». Экспозиция расскажет о становлении и развитии НГИАМЗ, о влиянии учреждения на сообщества, жителей и городской ландшафт.

У НГИАМЗ семь филиалов. В 2025 году их посетили 1,26 млн человек, это на 150 тыс. больше, чем годом ранее. В музее работало 26 выставок, из них 16 — новые. Команда делала упор не на количественный прирост, а на обновление состава экспозиций и создание крупных тематических проектов с высоким научно-популярным и общественным резонансом. Так, наиболее крупными проектами стали выставка портретной миниатюры героев Отечественной войны 1812 года «Свет в тени войны», выставка трофеев военных конфликтов второй половины XIX — начала XXI вв. «То, что с бою взято», выставка предметов с вензелями и гербами дворянских и купеческих семей «Старинных букв переплетенье…», традиционная выставка музея к Новому году и Рождеству и выставка «Мурома: когда молчат летописи».

Экспонаты выставки «Сороковые-роковые» в Дмитриевской башне кремля

Важной частью культурной повестки ушедшего года стали мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. НГИАМЗ подготовил крупные проекты «Сороковые-роковые» о жизни тылового города Горького, «Победа ковалась в бою и труде», «Играем и помним: история войны в игрушках».

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов

По словам генерального директора музея Юрия Филиппова, выставки, посвященные Великой Отечественной войне, оказались самыми популярными у посетителей. «Они обладают высокой эмоциональной насыщенностью: личные истории, письма, фотографии, игрушки и трофеи делают прошлое человечным и близким. Даже я привнес на каждую из выставок частички своих семейных историй», — рассказал Юрий Филиппов. Он добавил, что НГИАМЗ и дальше будет развивать проекты, которые соединяют научность с доступной, личностной подачей материала.

Посвященные 80-летию Победы мероприятия проходили по всему городу. Среди наиболее заметных можно выделить проект о людях военного времени «Биография Победы» в Арсенале, выставки «Архитектура Памяти» и «Великая страна — Великая Победа. 1941–1945» в НГХМ. Не остался в стороне и Русский музей фотографии (РМФ), он подготовил сразу четыре проекта: уличную выставку «С «Лейкой» и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.» и внутренние экспозиции «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие» с письмами военных лет.

Экспозиция Русского музея фотографии

Всего в РМФ в 2025 году прошло более 20 выставок. В залах музея демонстрировались произведения Александра Родченко, Станислава Яворского, Андрея Белле, Валентина Самарина, Олега Яхнина, Льва Бородулина, Василия Виллуана и других мастеров. Также зрители могли увидеть фотоработы министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, жены писателя Льва Толстого Софьи Толстой, совместный проект с мультимедиа «НН.Собака.ru» «Закулисье глянца» и выставку фотографий со съемочной площадки фильма «Волчок».

А что в театрах?

Опера «Золотой петушок»
Опера «Сказки Гофмана»
Спектакль «Риголетто»
Спектакль «В состоянии аффекта»

В минувшем году Нижегородскому театру оперы и балета исполнилось 90 лет. Состоялись премьеры опер «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха и «Риголетто» Дж. Верди. Последняя была создана совместно с Красноярским театром оперы и балета, что позволило объединить два бюджета и сконцентрироваться на производстве более технологичных и объемных декораций. Зрителям также представили пастиччо из музыки А. Вивальди, А. Скарлатти, Н. Порпора, Г. Ф. Генделя и Р. Броски «В состоянии аффекта», «L.A.D. Вечер балетов на музыку Л. Десятникова» и балет «Лебединое озеро» в постановке первого солиста Мариинского театра Александра Сергеева. В репертуар вошли театрализованные концерты «Бременские музыканты» и «Мэри Поппинс» — они были очень популярны у зрителей, потому что одинаково радуют и детей, и взрослых, отметили в театре. В июне в Нижнем Новгороде воссоздали первую и единственную футуристическую оперу «Победа над Солнцем», ее утраченные фрагменты восстановили с помощью нейросетей.

Осенью в театре прошел II фестиваль «Современная музыка: к 80-летию Великой Победы». В Пакгаузе прозвучали фрагменты балета С. Прокофьева «Золушка», сонаты М. Вайнберга для скрипки, опера «Дневник Анны Франк», «Голливудская книга песен» Х. Эйслера и другие произведения.

Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов.

В первой половине 2026 года оркестр театра исполнит полный цикл симфоний Бетховена. А в апреле нижегородцев и гостей города ждет уникальная балетная премьера — два одноактных балета в одном проекте «Демон» на музыку П. Хиндемита и «Волшебная ночь» К. Вайля. «Музыка, созданная двумя немецкими композиторами в 20-е годы ХХ века, долгое время не исполнялась, запрещенная нацистами как «дегенеративная». Наш спектакль впервые познакомит российских зрителей с музыкальными шедеврами эпохи Веймарской Германии», — отметил художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Спектакль «Концерт для острова с оркестром»
Спектакль «Бешеные деньги»
Спектакль «Ревизор»

В Нижегородском театре драмы в 2025 году было сыграно 274 спектакля, их посетили 143,2 тыс. зрителей. Премьерными постановками стали музыкальный спектакль А. Решетниковой «Концерт для острова с оркестром», комедия А. Островского «Бешеные деньги» и комедия Н. Гоголя «Ревизор». Последнюю высоко оценили зрители: все спектакли прошли с аншлагами. К 80-летию Победы театр подготовил музыкально-поэтическую композицию «Передай товарищу!» и фотовыставку «Нижегородский театр драмы в годы Великой Отечественной войны» в фойе. Кроме того, в 2025 году в драмтеатре появился новый занавес, его сшили в театральных мастерских Санкт-Петербурга. Предыдущий прослужил почти 30 лет и в силу возраста требовал срочной замены.

Эпический мюзикл «Александр Невский»
Спектакль «Ханума»

Нижегородский театр «Комедiя» в минувшем году показал 359 спектаклей, их посетило 114 тыс. зрителей, заполняемость зала достигла 96%. Состоялось семь премьер. Самым дорогим и масштабным проектом стал эпический мюзикл «Александр Невский». В премьерный репертуар также вошли спектакли «Счастье», «Ханума», «Позвольте войти!», «Неидеальный контракт», новогодние «Дед Мороз и… Африка?» и «Разноцветный город».

Спектакль «Басни Крылова. Кулинарное шоу»
Спектакль «Обыкновенное чудо»
Спектакль «Мнимый больной. История одной семейки»
Спектакль «Притворщики»
Спектакль «Обломов»

Театр юного зрителя представил спектакли «Ахматова. Двойники», «Басни Крылова. Кулинарное шоу», «Обыкновенное чудо», «Три девочки», «Мнимый больной. История одной семейки», «Притворщики», «Обломов» и «Денискины рассказы».

Спектакль «Нервные люди»

Новые постановки подготовил и Академический театр кукол. Это «Приключения Каштанчика», «Незнайка и его друзья», «Таинственный гиппопотам», «На привале», «Божественная комедия», «Нервные люди», «Робкое сердце» и «Снег в июле».

Фестивальное лето

Мультимедийный фестиваль Intervals

Массовые мероприятия Нижнего Новгорода в 2025 году были разноплановыми. В городе прошел восьмой мультимедийный фестиваль Intervals: посмотреть на украшенные масштабными проекциями исторические здания пришли более 450 тыс. зрителей — на 100 тыс. больше, чем в прошлый раз.

Музыкальный фестиваль «Столица закатов» прошел в Нижнем Новгороде в пятый раз, его посетили более 490 тыс. зрителей (-11% к 2024 году). В Александровском саду прошли концерты классической музыки, выступили певица Ева Польна, коллектив Global Jazz Quartet, рэпер L’One с хором и группа «Звери». В этом году «Столица закатов» также объединилась с фестивалями Summer Sound и «Это лето», на них выступили группы «Комната культуры», Cream Soda, «Три дня дождя», «Сироткин», The Hatters, Zoloto, «Обстоятельства» и другие исполнители.

Девятый фестиваль современного российского кино «Горький fest» состоялся в июле. Основной темой в этом году стал авангард. Всего прошло более 60 показов, лекций, дискуссий и презентаций. Предъюбилейный «Горький fest» собрал 50 тыс. зрителей — вдвое меньше, чем в прошлый раз.

Третий театральный фестиваль «Специфик» собрал рекордные 7,5 тыс. зрителей. За два уикенда режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Нижнего Новгорода представили девять спектаклей на необычных для театра площадках: на спортплощадке православной гимназии и барже, в торговом центре «Этажи», чайной «Столбы», яхт-клубе «Ока», усадьбе Рябининой, бассейне «Дельфин» и квартале «Красный просвещенец».

Масштабные события проходили и на территории области. В Семенове состоялся XXI Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», он принял 41 тыс. человек и побил свой рекорд по посещаемости. В городе металлургов в 15-й раз пошел «Выкса-фестиваль», он собрал 38 тыс. человек (на 3 тыс. больше, чем в прошлый раз). После перерыва в несколько лет в культурную программу вернулся гастрофестиваль «Арзамасский гусь», его участниками стали 28 тыс. человек.

Елена Ковалева