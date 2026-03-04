На орбиту по конкурсу

Госкорпорация «Роскосмос» открыла 4 марта первый этап нового набора в отряд космонавтов: кандидаты подают документы в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина. По итогам пятого открытого конкурса планируется зачислить в отряд от четырех до шести человек, которые смогут приступить к общекосмической подготовке уже в следующем году и будут готовы к первому полету через пять-семь лет. Прием заявок продлится до 30 июня, конкурс завершится 30 сентября, а его итоги планируется подвести 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космонавт-испытатель Александр Гребенкин во время испытания на кресле ускорения Кориолиса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Космонавт-испытатель Александр Гребенкин во время испытания на кресле ускорения Кориолиса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как заявил журналистам заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в нынешнем наборе госкорпорация рассчитывает упростить процедуру подачи документов за счет интеграции с порталом госуслуг.

По его словам, взаимодействие с операторами сервиса уже началось: предполагается, что цифровая система поможет кандидатам собирать необходимые документы быстрее и сократить объем бумажной волокиты.

Организацией конкурса занимается ЦПК при участии Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН. Как ранее сообщал “Ъ”, конкурс включает заочный и очный этапы, в ходе которых кандидаты проходят медицинскую проверку, профессиональное и психологическое тестирование, а также сдают физические нормативы.

В нынешнем наборе при анализе показателей претендентов впервые планируется использовать систему обработки данных с элементами искусственного интеллекта (см. “Ъ” от 5 февраля).

По словам и. о. начальника ЦПК и командира отряда космонавтов Олега Кононенко, по итогам конкурса предполагается отобрать от четырех до шести человек. Общекосмическая подготовка для них должна стартовать в начале следующего года.

К первому полету новые космонавты, по оценкам центра, будут готовы примерно через пять-семь лет после зачисления. Именно длительным циклом подготовки объясняется верхняя возрастная планка отбора (35 лет): даже после нескольких лет тренировок космонавт должен оставаться достаточно молодым для последующих экспедиций.

По данным ЦПК, на прошлой неделе была подана одна полностью оформленная заявка. В центре отмечают, что подготовка документов занимает значительное время: помимо дипломов и подтверждения профессионального опыта кандидатам необходимо представить большой пакет медицинских заключений.

В предыдущих конкурсах число претендентов обычно исчислялось сотнями, но до финального этапа доходило лишь несколько десятков кандидатов. Основной поток заявок, как правило, формируется ближе к середине срока приема документов.

Предыдущие открытые конкурсы проводились в 2012 (по его итогам в отряд космонавтов зачислены восемь человек), 2018 (зачислены восемь), 2021 (четыре человека) и 2023 (четыре человека зачислены) годах.

В настоящее время отряд космонавтов «Роскосмоса» насчитывает 27 человек, включая четырех новичков из последнего набора (Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Меремкулова), которые сейчас являются кандидатами в космонавты.

По профессиональному профилю крупнейшую группу составляют военные летчики — одиннадцать человек. Еще девять имеют инженерное образование в ракетно-космической отрасли, четверо — инженеры других технических специальностей, а трое пришли из сферы испытаний авиационно-космической техники.

За последние годы профиль кандидатов постепенно смещается в сторону инженеров и специалистов научно-технических направлений. Это связано с тем, что современные космические миссии требуют все большего объема инженерных и научных задач на орбите.



Новые космонавты будут готовиться к полетам на кораблях «Союз», выполняющих миссии к Международной космической станции. В перспективе их подготовка может быть связана и с будущими программами отечественной пилотируемой космонавтики, включая проект Российской орбитальной станции, развертывание которой планируется начать в 2028 году.

Дмитрий Сотак