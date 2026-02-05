Кандидаты на вылет

«Роскосмос» сообщил о проведении первого при новом главе госкорпорации Дмитрии Баканове открытого набора в отряд космонавтов. Документ определяет порядок организации конкурса и его основные этапы. Базовые требования к кандидатам остаются прежними, а особенностью нового отбора станет использование для анализа показателей конкурсантов искусственного интеллекта.

Организацией конкурса, согласно утвержденному Дмитрием Бакановым положению, займется Центр подготовки космонавтов совместно с РКК «Энергия» и Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. К участию допускаются граждане России не старше 35 лет, имеющие высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже четырех и профессиональный стаж не менее трех лет.

Отбор пройдет в два этапа. На заочном кандидаты подают документы, подтверждающие их соответствие формальным требованиям. Очный этап предусматривает медицинское обследование, проверку физической подготовки, тестирование по физике и математике, а также оценку владения одним из европейских иностранных языков. Отдельным элементом остается экзамен на проверку письменной и устной грамотности и базовых знаний по истории космонавтики и мировой культуры. Сохранение этого блока в «Роскосмосе» объясняют необходимостью оценки коммуникативных и психологических качеств кандидатов, важных для работы в длительных экспедициях. Проверка общей эрудиции и способности к обучению рассматривается как часть комплексной оценки готовности к работе в составе экипажа.

В нынешнем наборе впервые используется система обработки данных с применением элементов искусственного интеллекта. Как ранее сообщал господин Баканов, подобные технологии начали внедряться как раз накануне отбора-2026. Как предполагается, новая система будет анализировать медицинские, психологические и физические показатели кандидатов и формировать персональные аналитические материалы для членов конкурсной комиссии. Но окончательные решения, как и раньше, будут принимать эксперты Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и ИМБП РАН. В состав конкурсной комиссии также вошли действующие и бывшие космонавты, в том числе Олег Кононенко и Сергей Кудь-Сверчков.

Открытые конкурсы по отбору космонавтов проводятся с 2012 года, сменив закрытую модель предыдущих десятилетий. С тех пор состоялись четыре набора — в 2012, 2018, 2021 и 2023 годах. Корректировка требований между ними носила в основном эволюционный характер и касалась возрастных рамок, образовательных критериев, формата тестирования и процедур подачи документов. Так, если в первом открытом наборе возрастной предел составлял 33 года, то с 2018 года его повысили до 35 лет. Менялись и требования к образованию: от общего высшего с приоритетом для летчиков в начале 2010-х к ориентации на инженерные и технические специальности, а затем и к введению минимального среднего балла в дипломе.

Физические и медицинские параметры за это время менялись незначительно, так как всегда были привязаны к возможностям кораблей «Союз» и скафандров. Одновременно усиливались блок психологических и стрессовых тестов, а также языковая подготовка. В 2021 году в процедуру из-за пандемии COVID-19 частично встроили дистанционные элементы, а в 2023-м продлили сроки подачи заявок.

Последний отбор завершился зачислением в отряд четырех кандидатов — Анастасии Бурчуладзе, Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова. В сентябре 2024 года они приступили к двухлетней общекосмической подготовке в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина и сейчас находятся в середине второго года подготовки.

Программа сочетает теоретические занятия, интенсивную физическую и медицинскую подготовку, работу на авиационных и наземных тренажерах, полеты на самолете-лаборатории для отработки действий в условиях невесомости, тренировки в гидролаборатории и сурдокамере, а также курсы выживания в различных климатических условиях. Часть этих элементов сохраняется в системе еще с советского периода, хотя содержание отдельных модулей регулярно обновляется.

Государственные экзамены и присвоение квалификации «космонавт-испытатель» для набора-2023 запланированы на ближайшую осень. После этого, как правило, проходит еще один-два года до включения в реальные экипажи. То есть первый полет участников предыдущего набора ожидается не ранее 2027–2028 годов.

