В Дагестане экс-глава села Бабаюрт обвиняется в превышении полномочий

В Бабаюртовском районе возбудили уголовное в отношении бывшего главы села Бабаюрт по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По информации правоохранителей, в 2018 году руководитель сельского поселения, зная, что житель Нефтеюганска не проживает на территории муниципалитета, оформил документы на безвозмездную передачу ему участка площадью 544 кв. м. Ущерб местному бюджету оценили на сумму более 100 тыс. руб. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.

Константин Соловьев