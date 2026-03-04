Четыре катарские компании остановили производство вслед за Qatar Energy

Четыре промышленные компании Катара, зарегистрированные на фондовой бирже страны, частично или полностью приостановили производство после прекращения поставок сырья нефтегазовой корпорацией Qatar Energy. Об этом сообщило катарское агентство Qatar News Agency.

По данным агентства, холдинг по производству нефтехимии Mesaieed Petrochemical приостановил работу своих дочерних компаний. Компания Qatar Aluminum, которая владеет 50% акций совместного предприятия Qatalum, частично приостановила производство. Компания Gulf International Services прекратила оказывать определенные операции и услуги, связанные с энергетическим сектором. Промышленный конгломерат Industries Qatar приостановил работу дочерних компаний.

2 марта Qatar Energy объявила об остановке производства сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов из-за атак Ирана на свои объекты. 3 марта корпорация заявила об остановке производства продуктов переработки газа, включая карбамид, метанол и полимеры.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Под удар попали, в том числе объекты Катара.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».