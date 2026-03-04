Экс-министр финансов Дона Лилия Федотова не признала вину в суде

Бывший заместитель губернатора, министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), не признала вину. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

«Я свою вину не признаю, с обвинениями не согласна»,— ответила Лилия Федотова на вопрос судьи в режиме ВКС.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Кировский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего министра. По данным следствия, в 2020 году госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По подсчетам правоохранителей, ущерб от действий министра, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб. Именно такая сумма была потрачена из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Константин Соловьев