МВД будет оценивать эффективность автошкол с мая

МВД с мая будет проверять эффективность автошкол. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

Господин Колокольцев также сообщил, что ведомство продолжает работу по снижению аварийности. Проведено более 160 тыс. профилактических мероприятий, включая свыше 70 тыс. акций по предупреждению детского травматизма на дорогах. В медиапространстве вышло около 250 тыс. тематических видеороликов, в интернете размещено 730 тыс. материалов.

МВД планирует оценивать работу автошкол по результатам сдачи экзаменов на водительские права и числу ДТП с участием их выпускников. Такие показатели закреплены в проекте приказа министерства, который предусматривает создание первого федерального рейтинга автошкол. В ведомстве считают, что новая система повысит качество подготовки водителей и усилит конкуренцию между образовательными организациями.

Подробности — в материале «Ъ» «У автошкол измерят аварийность».