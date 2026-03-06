Ярославль ждет Станислава Мусатова в марте

27 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ока» мы рассказали историю пятилетнего Станислава Мусатова из Рязанской области («Следующий ход», Наталья Волкова). У мальчика ложный сустав правой большеберцовой кости. Несколько лет назад сустав удалили, в кости правой ноги установили специальные стержни, и Стас смог ходить. Сейчас мальчик подрос, и стержни нужно заменить на новые, большего размера, но маме Стаса не под силу оплатить операцию. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 115 651 руб.) собрана. Анастасия, мама Станислава, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Мусатов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Станислав Мусатов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 27 февраля 8869 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Ока», «Ивтелерадио», «Чита», «Самара» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 48 компаний исчерпывающе помогли 56 детям, собрано 25 022 886 руб.