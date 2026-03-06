Из свежей почты

Вероника Васильева, 16 лет, гемипарез (частичный паралич), требуется лечение. 218 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 33 тыс. руб.

При рождении у Вероники произошло кровоизлияние между костями черепа и надкостницей, в полгода ей диагностировали эпилепсию. Препараты не помогали — приступы нарастали, доходило до 30 в день. После трех операций на мозге врачи купировали судороги, но у дочки парализовало левую сторону тела. При поддержке Русфонда Веронику лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Она окрепла, ходит сама, но левая рука и нога слушаются плохо, речь не всегда внятная. Лечение надо продолжать, но оплатить его я не в состоянии. Юлия Елисеева, Орловская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «В результате лечения у Вероники усилилось кровоснабжение и питание тканей левой руки и ноги, окрепли мышцы, стала развиваться мелкая моторика, улучшилась артикуляция. Восстановительное лечение необходимо продолжать».

Леша Дзекун, 15 лет, врожденная мышечная дистрофия, недоразвитие челюстей, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 169 180 руб.

Внимание! Цена лечения 521 180 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 32 тыс. руб.

Сын родился слабым, у него выявили мышечную дистрофию. Мышцы лица работали плохо, Леша еле жевал, челюсти не развивались, зубам не хватало места. Спит сын с аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы не прервалось дыхание. При поддержке Русфонда ему проводят ортодонтическое лечение, и есть результат: челюсти удалось расширить, улучшился прикус. Лечение нельзя прерывать, но собранные деньги закончились. Пожалуйста, не оставляйте нас! Ольга Дзекун, Омская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Леше нужно продолжать ортодонтическое лечение на обеих челюстях для выравнивания положения зубов, создания правильных контактов между ними, улучшения прикуса».

Тая Арабская, 4 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 222 406 руб.

Внимание! Цена лечения 659 406 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Амур» соберут 37 тыс. руб.

Дочка родилась раньше срока, с тяжелыми патологиями, в том числе с двусторонней косолапостью, ее долго выхаживали. Почти в год Тае прооперировали стопы, но искривление осталось. Дочка очень хочет ходить, однако деформация серьезная, и мы больше носим ее на руках. Тае готовы помочь в ярославской клинике, где успешно лечат детскую косолапость, но оплатить операцию я не в силах. Елена Арабская, Амурская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы планируем курс этапных гипсований и хирургическое лечение — реконструкцию среднего и заднего отделов стоп с фиксацией спицами и последующим их извлечением. Надеемся, после операции стопы выпрямятся и дальнейшее лечение Тае не понадобится».

Ваня Лебедев, 6 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 261 790 руб.

Внимание! Цена обследования 667 790 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 345 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 36 тыс. руб.

Еще до рождения у Вани выявили нарушение работы почек, сделали четыре внутриутробные операции. В год и два месяца провели пересадку почки, донором стала я. По жизненным показаниям сыну назначена терапия против отторжения пересаженной почки. Обследования надо проходить у врачей, которые делали Ване операцию и знают особенности его организма. Нас ждут в Москве для очередного обследования, но возможности оплатить счет у нас нет. Прошу, помогите! Наталья Лебедева, Пермский край

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Для сохранения хорошей функции трансплантата крайне важен контроль пересаженной почки. Мы проведем Ване все необходимые обследования, в случае ухудшения состояния он быстро получит помощь».

