Поворот туда

Главный российский герой Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо ски-альпинист Никита Филиппов вслед за ее серебром добавил в послужной список первую международную победу. Он одержал ее 4 марта в спринте на проходящем в Азербайджане чемпионате Европы, выиграв финал в необычном стиле. Филиппов опередил двух конкурентов на заключительном сегменте трассы — горнолыжном, совершив в начале спуска очень смелый и очень хитрый маневр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золото чемпионата Европы в спринте стало первой международной победой серебряного призера Олимпийских игр Никиты Филиппова

Фото: РИА Новости Золото чемпионата Европы в спринте стало первой международной победой серебряного призера Олимпийских игр Никиты Филиппова

Фото: РИА Новости

Эта гонка превратилась в замечательную иллюстрацию стремительности и масштаба изменений, которые произошли с отечественным ски-альпинизмом и его фронтменом. В середине января 2025 года в том же Шахдаге состоялся этап Кубка мира. Он был первым по-настоящему крупным международным соревнованием для Никиты Филиппова, 23-летнего камчатского парня из совершенно незнакомого России вида спорта, готовящегося к олимпийскому дебюту. Филиппов уже получил нейтральный статус, позволяющий выступить на Олимпиаде. Но тогда как-то трудно было поверить в то, что для него, необстрелянного новичка элиты, она может вылиться во что-то более почетное, чем просто участие. Отобраться бы еще в Италию. В итоговой классификации азербайджанских соревнований — и эту цифру, как выяснилось, Никита Филиппов хорошо запомнил — российский ски-альпинист оказался 19-м. Ни о каком финале, ни о какой борьбе за медали речи не шло.

А дальше все было как в кино, обожающем спрессовывать жизненные сюжеты до предела. Новый сезон. Две подряд бронзы кубковых этапов. Внезапное изменение статуса — с ничем не примечательного статиста до бойца, с которым вынуждены считаться лучше люди скимо.

Захватывающий олимпийский финал, в котором Филиппов уступил одному из этих лучших людей — испанцу Ориолю Кардоне, зато обогнал второго — француза Тибо Ансельме — и взял серебро, так и оставшееся единственной наградой, завоеванной в Италии крохотной сборной России, оттого особенно ценное.

У соотечественников Филиппова проснулся интерес к до сих пор маргинальному для них жанру, оказавшемуся таким увлекательным. И, наконец, вскоре после Олимпиады первая победа, которая, конечно, могла получиться чуть слаще, если бы ветераны Кардона и Ансельме не предпочли чемпионату Европы постолимпийский отдых, но все равно получилась очень заметной. Из-за стилистики финала.

То есть что-то похожее было и в олимпийском забеге, в котором россиянин тоже долго держался относительно скромно, в засаде. Но азербайджанский сценарий был даже заковыристее и драматичнее. Шел стартовый сегмент — подъем на лыжах по склону, а Никита Филиппов не торопился обходить испанца Оту Феррера Мартинеса, еще в Италии показавшего себя оппонентом крепким и цепким. Потом, когда настала очередь бега с закрепленными за спиной лыжами — на этот раз не по лестнице с четко очерченными ступеньками, а утопая в неожиданно глубоком и вязком снегу, Филиппова опередил еще и прыткий швейцарец Тома Буссар. И казалось, что такая тактика ведет все-таки отнюдь не к золоту, потому что, даже, как обычно, ловко со всем справившись в транзитной зоне, где надо снять камусы, накладки на лыжи, чтобы вернуть скольжение, на спусковой сегмент россиянин уходил лишь третьим. А про горнолыжную часть те, кто внимательно следил за Олимпиадой, прекрасно знают, что отыграться на ней невероятно трудно. Обычно она сохраняет иерархию.

Профессионалы, правда, придерживаются относительно ее важности, ее роли несколько иного мнения. Комментируя “Ъ” азербайджанскую гонку, начальник сборной России по ски-альпинизму Елена Кузнецова рассказывала, что «горнолыжка раньше была ее слабым место»: «Быстро-быстро забегать в гору, быстро менять камусы — это спортсмены умели. Но на спуске возникали проблемы. Спасибо старшему тренеру Алексею Филиппову, отцу Никиты. Благодаря ему мы стали уделять этому аспекту особенное внимание. Приглашали специального тренера по горным лыжам, проводили летнюю подготовку, на роликах, совершенствуя технику. И все пригодилось. Ведь международная федерация к Олимпиаде усложнила трассу — например, появился трамплин. Поэтому я особенно рада этой победе. Значит, Никита почувствовал уверенность».

Уверенность выразилась в маневре исключительной дерзости. Феррер Мартинес и Тома Буссар начали гордо, без суеты спускаться вниз, кажется не сомневаясь, что сейчас будут разбираться друг с другом, кому достанется золото, и тут обнаружили, что на первом же крутом вираже по внутреннему радиусу мимо них протискивается только что выглядевший отцепленным соперник. Риска в этом лихом обгоне было хоть отбавляй. Но в данном случае риск окупился. А техника, когда Феррер Мартинес и Буссар очутились за спиной Филиппова, доделала все остальное. Им-то за россиянином было не угнаться.

Никита Филиппов прошел дистанцию за 2 минуты 35,5 секунды Фото: Christian Hartmann / Reuters Спортсмен на церемонии награждения Фото: Christian Hartmann / Reuters В январе ски-альпинист (в центре) дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке Фото: Pavel Bednyakov / AP Во время заезда в лыжном центре «Стельвио» Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Первое место на Олимпиаде занял испанец Ориоль Кардона, опередивший Никиту Филиппова на 1,5 секунды. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме, отставший от лидера на 2,3 секунды Фото: Denis Balibouse / Reuters Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России Фото: Christian Hartmann / Reuters Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр Фото: Christian Petersen / Getty Images

Алексей Доспехов