Для спасения Егора Мартынова не хватает 778 950 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В 2025 году у Егора выявили фиброзную дисплазию костей свода черепа. Новообразование быстро растет, изменилась форма глаза. Мальчику требуется хирургическое лечение — удаление очага фиброзной дисплазии лобно-глазничной области слева с одномоментной пластикой дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим, срастается с костями человека. Надеемся, что в результате лечения у Егора уйдет асимметрия лица, мальчик сможет вести нормальный образ жизни».

Стоимость операции и импланта 1 302 950 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 778 950 руб.

