В Ростове жителя Бердянска осудили за призывы к террористической деятельности

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Бердянска, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете (по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин

Доказано, что 39-летний гражданин Украины Александр Новиков в ноябре 2023 года разместил на своей странице комментарии с призывом к насильственным действиям против граждан России. Публикация появилась в качестве реакции на статью о применении ракетного вооружения в одном из Telegram-каналов.

Суд приговорил Новикова к шести годам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет администрировать интернет-сайты, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях. Приговор в силу не вступил.

Константин Соловьев