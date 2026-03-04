Посольство РФ: Мальта отказалась спасать моряков газовоза «Арктик Метагаз»

Вскоре после атаки морских дронов ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море посольство РФ связалось с властями страны. Дипломаты хотели выяснить обстоятельства произошедшего и согласовать оказание помощи морякам. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель дипмиссии.

Собеседник агентства заявил, что власти Мальты отказались помогать морякам с российского судна. Мальтийская сторона заявила, что «инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны», поэтому эвакуация экипажа «была признана находящейся вне ее компетенции», уточнил источник «РИА Новости».

Минтранс РФ сообщил, что из 30 человек на борту в результате атаки пострадали двое — с ожогами их доставили в больницу ливийского Бенгази. Остальные моряки направляются в Мурманск. По данным российских властей, морские безэкипажные катера, атаковавшие судно, были запущены от берегов Ливии.