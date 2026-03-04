В семи округах Ярославской области подорожает проезд в автобусах

В семи округах Ярославской области с 1 апреля вырастет стоимость проезда на городских маршрутах. Об этом сообщили в правительстве области.

В Гаврилов-Ямском, Любимском и Мышкинском округах проезд будет стоить 34 руб. В Первомайском и Пошехонском — 32 руб. В Борисоглебском и Тутаевском — 30 руб. В среднем проезд подорожает на 4 руб., самое большое подорожание в Тутаевском округе: сейчас там проезд стоит 24 руб. В этих округах появятся проездные. Их стоимость составит 1700, 1600 и 1500 руб. соответственно.

Также с 1 апреля стоимость проезда на муниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения и на межмуниципальных маршрутах составит 4,5 руб. за один пассажиро-километр.

Кроме того, с 1 апреля на территории всего региона будет действовать только безналичный расчет в общественном транспорте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в настоящее время власти ищут перевозчиков для 11 округов, включая указанные семь. Работать перевозчики будут на новых автобусах.