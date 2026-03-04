Петербургский транспорт будет работать по расписанию выходного дня 9 марта

Комтранс напомнил петербуржцам в своем Telegram-канале об изменении графика работы городского наземного и пригородного транспорта в связи с празднованием Международного женского дня.

В связи с тем, что праздничный день выпадает на воскресенье, а понедельник, 9 марта, объявлен выходным, автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать по расписанию воскресенья. Актуальную информацию о движении можно отслеживать на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» и портале общественного транспорта Петербурга.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что жители и гости Петербурга за новогодние каникулы воспользовались общественным транспортом более 34 млн раз. Чаще всего пассажиры передвигались на автобусах — 14,42 млн человек. Метрополитеном воспользовались 14,33 млн человек.

Андрей Маркелов