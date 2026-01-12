Общественным транспортом Петербурга за каникулы воспользовались более 34 млн раз

Жители и гости Санкт-Петербурга за новогодние каникулы воспользовались общественным транспортом более 34 млн раз. В пресс-службе комитета по транспорту представили статистику за период с 31 декабря по 11 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Смольном такой показатель назвали рекордным, он превысил уровень прошлого года. Чаще всего пассажиры передвигались на автобусах — 14,42 млн человек. Метрополитеном воспользовались 14,33 млн человек.

В новогоднюю ночь в поездах подземки проехали 144 тыс. пассажиров. Это на 17,8% превышает показатель прошлого года.

«Все праздничные дни транспортная система города работала бесперебойно и в штатном режиме. Были приложены все усилия, чтобы петербуржцы и гости города могли безопасно и комфортно добраться до праздничных мероприятий, в гости и по своим делам»,— заявил врио главы комтранса Дмитрий Ваньчков.

По информации вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, город принял почти 1,3 млн туристов. Это на 5% больше, чем за новогодние праздники 2025 года.

Татьяна Титаева