Рейс «Аэрофлота» из Абу-Даби более чем с 400 пассажирами прибыл в Москву

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 531 из Абу-Даби с более чем 400 пассажирами на борту прибыл в Москву. Самолет сел в аэропорту Шереметьево в 6:18 мск. По информации Ассоциации туроператоров, за два дня из стран Ближнего Востока, где идут боевые действия, было вывезено около 10% российских туристов.

Как указано на онлайн-табло, судно вылетело с опозданием на два часа — в 21:31 мск 3 марта. Как ранее сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР), на судне находятся 427 пассажиров.

Всего 3 марта из стран Персидского залива вылетело 6 авиарейсов из Дубая, Омана и Саудовской Аравии. Всего за день было вывезено 2,8 тыс. человек. 4 марта запланировано 7 рейсов российских авиакомпаний из ОАЭ в Москву, Краснодар, Екатеринбург и Сочи.