МВД подготовит меры реинтеграции участников СВО с криминальным прошлым

МВД России прорабатывает механизмы возвращения к мирной жизни участников специальной военной операции с криминальным опытом. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.

По словам господина Колокольцева, месяц назад МВД заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества». Он оказывает помощь участникам СВО и семьям погибших военнослужащих.

В марте 2025 года Фонд поддержки пострадавших от преступлений предложил запретить освобождение «через СВО» для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления. Для таких граждан общественники предложили установить административный надзор.

Подробности — в материале «Ъ» «К помилованным подводят линию надзора».