ЦУР Удмуртии назвал вбросом документ о привязке телефонов к номерам абонентов

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии назвал вбросом приказ минцифры региона, распространяющийся в социальных сетях. Согласно фейковому документу, телефоны якобы будут привязываться к номерам абонентов через IMEI-коды (уникальный идентификационный номер, который есть у каждого мобильного устройства).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

«Информация по регистрации идентификаторов пользовательского оборудования (IMEI) и абонентских номеров в МФЦ не соответствует действительности»,— говорится в сообщении ведомства. Такого приказа опубликовано не было.

Напомним, ранее региональный ЦУР опроверг указ о мониторинге здоровья граждан через мессенджер Mах.