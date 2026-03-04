Как россиян вывозят из стран Ближнего Востока: заявления Минтранса

Минтрас РФ опубликовал сообщение о том, как проходит эвакуация российских граждан с Ближнего Востока, застрявших там из-за масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Сколько пассажиров перевезли российские и иностранные авиакомпании и сколько времени могут занять вывозные рейсы — в подборке заявлений Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

2 и 3 марта авиакомпании вывезли в Россию на 34 рейсах почти шесть тыс. пассажиров.

4 марта планируется вывезти еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах.

Предварительный график выполнения рейсов сформирован до 7 марта включительно.

Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее авиабилетов.

Авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней (до 14 марта включительно) на завершение перевозки граждан России из стран Ближнего Востока.

(до 14 марта включительно) на завершение перевозки граждан России из стран Ближнего Востока. Остается закрытым небо шести государств : Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт.

: Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов на Ближний Восток.

Подробнее — в материале «Ъ» «Помощь Ближнему своему».