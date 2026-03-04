Как россиян вывозят из стран Ближнего Востока: заявления Минтранса
Минтрас РФ опубликовал сообщение о том, как проходит эвакуация российских граждан с Ближнего Востока, застрявших там из-за масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Сколько пассажиров перевезли российские и иностранные авиакомпании и сколько времени могут занять вывозные рейсы — в подборке заявлений Минтранса.
- 2 и 3 марта авиакомпании вывезли в Россию на 34 рейсах почти шесть тыс. пассажиров.
- 4 марта планируется вывезти еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах.
- Предварительный график выполнения рейсов сформирован до 7 марта включительно.
- Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее авиабилетов.
- Авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней (до 14 марта включительно) на завершение перевозки граждан России из стран Ближнего Востока.
- Остается закрытым небо шести государств: Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт.
- Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов на Ближний Восток.
