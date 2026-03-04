На Ставрополье стартует суд над бандой черных лесорубов с ущербом в 3,5 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу против пяти жителей Александровского муниципального округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Группа действует по ч. 3 ст. 260 УК РФ: они с января 2023-го по ноябрь 2024 года без разрешений спилили в Калаусском лесничестве 28 ясеней и кленов. Ущерб государственному лесному фонду превысил 3,5 млн руб.

Мужчины организовали операцию тщательно: после рубки тяжелая техника вывезла стволы на их участок с металлическими бочками. Там они обжигали древесину в уголь для продажи. Следствие доказало предварительный сговор — подсудимые координировали действия, распределяли роли и скрывали следы. Уголовное дело уже передали в Александровский районный суд для рассмотрения по существу.

В Александровском округе, где лесничество граничит с полями, ясеневые рощи ценны — один ствол стоит десятки тысяч рублей из-за твердой породы. Пятеро мужчин, вероятно, рассчитывали на анонимность отдаленного леса, но патрули лесхоза зафиксировали вырубку весной 2024-го.

На Ставрополье ранее аналогичный инцидент произошел в Шпаковском округе — там житель срубил 41 дерево на 213 тыс. рублей, суд дал ему два года исправительных работ. В вашем случае масштаб крупнее: 28 деревьев в особо крупном размере (свыше 150 тыс. рублей по примечанию к ст. 260 УК РФ). Прокуратура усиливает контроль — с 2023 года возбудила десятки дел в крае.

Группа сэкономила на налогах и аренде, но рискнула свободой — по ч. 3 грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. Лесничество Калаусского подсчитало ущерб по таксам: ясень оценили в 120–150 тыс. руб. за дерево, клен — в 80–100 тыс. руб. Местные власти обещают усилить патрули: в Калаусском лесничестве установят камеры и дроны.

Станислав Маслаков