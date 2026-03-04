Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушения границы РФ

Совет Федерации (СФ) РФ одобрил закон об увеличении штрафов за нарушение государственной границы РФ. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Согласно нововведению, штраф за нарушение порядка пересечения границы, а также правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля увеличивается в 2–3 раза. Штраф для физических лиц составит от 5 до 25 тыс. руб. (ранее — от 2 до 5 тыс.), для должностных лиц — от 100 до 250 тыс. руб. (до этого — от 30 до 50 тыс.), а для юридических лиц — от 1 млн до 2,5 млн рублей (ранее — от 400 до 800 тыс.). Штраф за незаконный провоз лиц через границу составит от 150 до 500 тыс. руб. (ранее — от 50 до 150 тыс. рублей).

Проект закона был внесен в Госдуму РФ в конце ноября 2025 года группой из десяти сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ Андреем Яцкиным и главой комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным. В декабре 2025-го инициативу включили в план приоритетной работы на январь 2026 года.

В пояснительной записке к закону авторы отметили, что пересмотр размеров штрафов по большинству составов не производился с 2007 года. Согласно приведенной ими статистике, в 2022 году было выявлено 59,8 тыс. «пограничных» нарушений, а в 2024-м — уже 75,5 тыс. Новые штрафы должны привлекать в бюджет более 800 млн руб. ежегодно, также рассказали законодатели.

