Нарушение пограничного режима обойдется дороже

Совет Госдумы 8 декабря направил в рассылку и включил в план приоритетной работы на январь 2026 года законопроект об усилении ответственности за нарушение требований по защите государственной границы РФ. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесла в Думу группа из десяти сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета федерации Андреем Яцкиным и председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным.

Авторы предлагают увеличить размеры штрафов по восьми составам административных правонарушений из гл. 18 КоАП. В частности, нарушение правил пересечения госграницы лицами или транспортными средствами будет стоить гражданам от 5 тыс. до 25 тыс. руб. (сейчас — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.), должностным лицам — от 100 тыс. до 250 тыс. руб. (от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), а юридическим лицам — от 1 млн до 2,5 млн руб. (от 400 тыс. до 800 тыс. руб.). Ведение на границе либо вблизи нее хозяйственной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан (сейчас — до 1 тыс. руб.) и от 30 тыс. до 150 тыс. руб. для юрлиц (вместо нынешних 10–30 тыс. руб.). Наказание за проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в погранзоне без разрешения погранорганов увеличится для граждан с 0,3–1 тыс. до 1–5 тыс. руб., а за неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника можно будет получить штраф 5–7 тыс. руб. (вместо 1–1,5 тыс.) или арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке авторы приводят статистику, согласно которой в 2022 году было выявлено 59,8 тыс. «пограничных» нарушений, а в 2024-м — уже 75,5 тыс. «Указанная негативная динамика в том числе свидетельствует о недостаточности применяемых санкций, а действующие в настоящее время размеры административных штрафов ввиду их незначительности не способствуют предупреждению правонарушений и уменьшению их количества»,— говорится в документе. Кроме того, подчеркивают сенаторы, пересмотр размеров штрафов по большинству составов не производился с 2007 года. Новые штрафы, по оценке авторов поправок, позволят привлекать в бюджет более 800 млн руб. ежегодно.

Ксения Веретенникова