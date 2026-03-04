Аллегри стал главным претендентом на пост главного тренера «Реала»

Мадридский футбольный клуб «Реал» планирует подписать контракт с тренером Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere dello Sport. Сейчас специалист возглавляет «Милан», соглашение с которым рассчитано до июня 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массимилиано Аллегри

Фото: Daniele Mascolo / Reuters Массимилиано Аллегри

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

По информации источника, руководство клуба также рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа. Он занимает должность руководителя футбольных операций в компании Red Bull и неоднократно говорил о нежелании возвращаться к тренерской работе.

«Реал» дважды (в 2019 и 2021 году) хотел пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды, однако оба раза сделка срывалась. 12 января клуб уволил с этой должности Хаби Алонсо, его сменил Альваро Арбелоа.

«Реал» с 60 очками по итогам 26 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда отстает на четыре очка.

Таисия Орлова