УФАС: Охранное предприятие попыталось обмануть 13 школ Буденновского округа
Ставропольское управление ФАС признало правомерным исключение ООО ЧОО «Арсенал» из конкурса на охрану 13 образовательных учреждений Буденновского округа стоимостью свыше 17 млн руб. из-за предоставления поддельных документов о квалификации сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конкурс предусматривал требование к наличию в штате лицензированных охранников 4-го разряда и выше, прошедших профессиональную переподготовку по программе «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций».
ООО ЧОО «Арсенал» представило в составе заявки удостоверения о повышении квалификации, выданные определенным образовательным учреждением. Однако комиссия УФАС установила, что данное учебное заведение было ликвидировано в 2023 году — задолго до дат, указанных в предоставленных удостоверениях.
«Данный факт свидетельствует о невозможности выдачи образовательным учреждением документов об обучении после его ликвидации, что указывает на наличие в заявке участника недостоверной информации»,— отмечают в управлении.
Комиссия пришла к выводу, что заказчик обоснованно отклонил ЧОО «Арсенал» от участия в конкурсе. Нарушений в действиях заказчика при проведении конкурсных процедур не выявлено.
Согласно ч.8 ст. 48 Закона о контрактной системе, комиссия заказчика обязана отклонить заявку при предоставлении участником недостоверной информации о квалификации. В УФАС подчеркнули, что предоставление поддельных документов об обучении сотрудников является грубым нарушением, поскольку ставит под угрозу безопасность объектов с массовым пребыванием людей.