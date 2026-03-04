Арбитражный суд Москвы продолжит рассмотрение иска ЦБ к Euroclear 10 апреля

Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear 10 апреля. 4 марта завершилось предварительное рассмотрение. Об этом сообщили в Центробанке.

«Судья сочла, что дело готово к слушанию, завершила предварительное рассмотрение и назначила дату рассмотрения дела по существу»,— сказали «Интерфаксу» в ЦБ.

После начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Из этих средств около €180 млрд находятся в Euroclear. 12 декабря ЕС подтвердил заморозку активов до завершения конфликта, после чего Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию на 18,17 трлн руб.

