Пятеро человек пострадали в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

Пятеро жителей пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В публикации отмечается, ранения не критические, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как уточнил глава региона, этой ночью подразделения ПВО Минобороны отражали массированную атаку дронов. В результате падения обломков и поражения целей зафиксированы повреждения в трех районах.

Наиболее серьезный инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, где беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома №6 по ул. Батова. Взрывной волной выбило стекла в соседних квартирах и близлежащих зданиях. В Среднеахтубинском районе повреждены три частных дома, а в Ворошиловском районе беспилотник упал в нежилой зоне.

Господин Бочаров поручил оперативным службам провести подомовой обход для уточнения масштабов повреждений и приступить к ликвидации последствий. Пункт временного размещения находится на территории школы №1

